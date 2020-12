Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale identifiée pour Angel Di Maria ?

Publié le 6 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria privilégierait une prolongation et aurait rejeté l'idée d'un retour en Premier League. Leonardo ne serait toutefois pas sorti d'affaire puisque la Juventus et l'Inter resteraient à l'affût.

L'attaque du PSG est un véritable chantier. Neymar et Kylian Mbappé sont liés avec le club de la capitale jusqu'en 2022 et leur prolongation devient prioritaire pour s'éviter le risque d'un départ libre cet été-là, à moins d'un départ dès le prochain mercato estival pour recevoir une indemnité. Et avec la dernière sortie de l'international brésilien appelant Lionel Messi, Leonardo est encore plus concerné. Mais un autre dossier est important pour le directeur sportif parisien : le renouvellement d'Angel Di Maria. D'autant qu' El Fideo n'est sous contrat que jusqu'à la fin de la saison. L'échéance se rapproche, et des prétendants s'immisceraient au cœur du dossier.

Une aventure en Italie ?