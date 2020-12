Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Leonardo aurait bien tranché !

Publié le 6 décembre 2020 à 18h15 par B.C.

Malgré un intérêt pour Lionel Messi, le PSG souhaiterait toujours en priorité conserver ses deux stars : Kylian Mbappé et Neymar.

Après la bombe lâchée par Neymar concernant Lionel Messi, on joue l’apaisement du côté du PSG. En marge de la rencontre face à Montpellier ce samedi soir, Leonardo a botté en touche au moment d’être interrogé par Canal+ sur une possible venue de l’Argentin : « C’est un journaliste argentin, c’est normal tu fais une interview en Argentine et tu parles de Messi. On doit montrer du respect. Messi est un joueur de Barcelone. Quand on touche notre joueur, on n’est pas contents. Alors, on ne touche pas le joueur des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato. On est très contents de ce qu’on a fait, de l’effectif que l’on a. C’est pour ça qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, mais ce n’est pas le moment de parler de ça. » Même son de cloche chez Thomas Tuchel, interrogé par la chaîne Téléfoot : « J e ne peux pas parler de (Lionel) Messi parce qu'il n'est pas l'un de mes joueurs et j'ai beaucoup de respect pour lui et Barcelone. Je n'ai rien à dire. » Le PSG refuse donc de se positionner officiellement sur Lionel Messi pour l’heure malgré l’intérêt annoncé par plusieurs médias, et ce pour une raison simple…

La priorité du PSG, c’est Mbappé et Neymar

D’après les informations de Francesc Aguilar, le PSG aurait en effet d’autres priorités en tête. Le journaliste espagnol a expliqué sur son compte Twitter que le club de la capitale considère actuellement la prolongation de Kylian Mbappé comme l’objectif numéro 1, avant d’en faire de même avec Neymar. Lionel Messi pourrait alors être une solution aux yeux des dirigeants qataris en cas de départ de la star française, mais la priorité resterait bel et bien le nouveau bail du Bondynois, auteur de son 100e but sous les couleurs rouges et bleues ce samedi.