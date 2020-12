Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar déterminé par Lionel Messi ?

Publié le 6 décembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 6 décembre 2020 à 19h36

Alors que Neymar a clairement fait un appel du pied à Lionel Messi cette semaine pour le conduire à rejoindre le PSG, l’avenir du Brésilien dans la capitale française pourrait maintenant dépendre de la capacité des Qataris à recruter l’international argentin du FC Barcelone.

« J 'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », lançait Neymar mercredi dernier au micro d’ ESPN après la victoire du PSG contre Manchester United à Old Trafford en Ligue des Champions (3-1). Cette déclaration du numéro 10 parisien a fait l’effet d’une véritable bombe, l’ancien barcelonais réalisant là un clair appel du pied à l’adresse de Lionel Messi pour le pousser à rejoindre le PSG l’été prochain. Il faut dire que la possibilité de voir celui qu’on surnomme La Pulga rejoindre la capitale française l’été prochain n’est plus une utopie dans la mesure où son contrat au FC Barcelone arrivera à son terme le 30 juin prochain. Pour l’heure, l’Argentin se dirige vers un départ libre en fin de saison, alors qu’il souhaitait déjà quitter son écurie de toujours l’été dernier. Et forcément, une arrivée à Paris ne serait pas pour déplaire à un compétiteur comme Neymar, bien conscient qu’il pourra encore plus facilement triompher au plus haut niveau s’il reforme son duo avec Lionel Messi.

Lionel Messi, la condition de Neymar pour prolonger à Paris ?

C’est pourquoi il semblerait que l’attaquant de 28 ans fasse maintenant pression dans le sens d’une arrivée du natif de Rosario au PSG, au point de mettre sa continuité chez les pensionnaires du Parc des Princes dans la balance. Effectivement, tandis que son contrat à Paris expirera en juin 2022, Neymar est ouvert à y prolonger son bail tant il y est désormais pleinement épanoui, même si aucune offre concrète ne lui a encore été formulée comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais pour prolonger son contrat, Neymar pourrait avoir une condition colossale : voir Lionel Messi le rejoindre dans la Ville Lumière . C’est ce qu’annonce Duncan Castles dans le Transfer Window Podcast ce dimanche en expliquant que le natif de Moggi Das Cruzes aurait indiqué au PSG qu’il serait beaucoup plus probable qu’il accepte de renouveler son bail au PSG si La Pulga venait à le rejoindre. Et le moins que l’on puisse dire est que la direction parisienne aurait pleinement compris le message. En effet, Duncan Castles poursuit en affirmant qu’un agent contacté par Jorge Messi, père et représentant du numéro 10 du FC Barcelone, aurait entamé des discussions avec le board du PSG. Celui-ci en aurait par ailleurs profité pour affirmer que des négociations visant à prolonger Neymar sont actuellement en cours.

« Si un transfert au PSG peut intéresser Lionel Messi ? Oui, c'est une possibilité »