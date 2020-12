Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Barça… Tout est possible pour Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 8h30 par H.G.

Tandis qu’il est dans la dernière année de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi souhaiterait attendre le résultat de l’élection présidentielle du Barça avant de prendre une décision pour son avenir.

Si Lionel Messi est resté au FC Barcelone cet été alors qu’il souhaitait pourtant s’en aller, le feuilleton sur son avenir est encore loin d’être terminé. Et pour cause, l’Argentin honore actuellement la dernière année de son contrat au sein de son club de toujours. La Pulga se dirige donc vers un départ libre en fin de saison à l’heure actuelle, chose qui conduit le PSG à être annoncé comme l’un de ses possibles points de chute, et ce tout particulièrement depuis que Neymar lui a fait un clair appel du pied cette semaine en affirmant qu’il souhait rejouer avec lui. Cependant, si les deux attaquants souhaiteraient bien se retrouver, Lionel Messi n’aurait pas encore pris de décision pour son avenir. En effet, d’après son ancien agent, le sextuple lauréat du Ballon d’Or souhaiterait d’abord attendre le résultat de l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le 24 janvier prochain.

« En fonction du projet sportif du nouveau président, il décidera de négocier une prolongation ou de partir libre »