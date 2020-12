Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Frank McCourt se voit conseiller de vendre l'OM !

6 décembre 2020

Alors que la situation financière de l'OM laisse à désirer, Mourad Boudjellal se pose en repreneur potentiel. Si Frank McCourt ne se déclare pas vendeur, l'actuel propriétaire n'aurait pas le choix d'après Hervé Bercane, spécialiste du management.

L'OM Champions Project a débuté en 2016 avec l'arrivée de Frank McCourt sur la Canebière. L'homme d'affaires américain aurait investi environ 50M€ pour devenir l'actionnaire majoritaire du club phocéen. Quatre ans après, de nouveaux investisseurs sont à la porte pour racheter les nonuples champions de France. Mourad Boudjellal, après avoir permis au RC Toulon de dominer le rugby européen, s'est montré pressant l'été dernier pour reprendre l'OM. Une piste loin d'être abandonnée et ressortie de terre après les récentes déclarations de Mourad Boudjellal. Toutefois, Frank McCourt n'aurait toujours pas l'intention de vendre.

« Il vaut mieux que Frank McCourt vende »