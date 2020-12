Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal met encore la pression sur Frank McCourt !

Publié le 4 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’il souhaite toujours racheter l’OM pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a profité de la sortie de son livre pour envoyer quelques piques en direction de Frank McCourt.

S’il avait déjà clamé son envie de racheter l'Olympique de Marseille avec son partenaire Mohamed Ayachi Ajroudi cet été, Mourad Boudjellal s’était ensuite fait plus discret. Mais à l’occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop » , l’ancien président du RC Toulon a de nouveau réaffirmé ses intentions. Si Mourad Boudjellal souhaite maintenant évoluer dans le monde du football, il a déjà fait savoir que ce sera à l’OM « sinon rien » . Il en a aussi profité pour attaquer l’actuel propriétaire du club phocéen, Frank McCourt.

« Je ne vois pas comment Frank McCourt peut s'en sortir »