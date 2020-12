Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL se confirme pour Leonardo dans le dossier David Alaba !

Publié le 6 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Une décennie après son arrivée, David Alaba devrait quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Tandis que le PSG étudierait son profil, la Juventus ne lâcherait pas prise pour l'international autrichien.

C'est un gros coup à 0€ que de nombreux clubs souhaitent exploiter. Au Bayern Munich dès les U19, David Alaba a été lancé dans l'équipe première en 2010. Depuis, l'international autrichien n'a connu qu'un autre maillot, celui d'Hoffenheim pour un prêt de six mois. Mais le latéral pourrait découvrir une nouvelle aventure dans un futur proche. Son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, et une prolongation ne serait plus à l'ordre du jour depuis l'annonce retentissante des champions d'Allemagne. « La possibilité de voir David Alaba rester ? Ce n'est pas un sujet pour nous en ce moment » , a récemment lâché Hansi Flick. L'entraîneur du Bayern est donc resté évasif, laissant la porte ouverte pour les prétendants.

La Juventus toujours à la charge