Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour ce protégé de Raiola !

Publié le 6 décembre 2020 à 21h15 par A.C.

Jeune talent de la formation de l’AS Roma, Riccardo Calafiori semble avoir tapé dans l’œil de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Cet été déjà, son nom a été lié au Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’à seulement 18 ans, Riccardo Calafiori est déjà considéré comme l’une des futures promesses du football italien. A l’AS Roma, il semble avoir la confiance de Paulo Fonseca, qui lui a notamment donné du temps de jeu en Ligue Europe, face à Cluj (0-2) et face aux Young Boys de Berne (3-1) où il a d’ailleurs marqué son premier but en professionnel. Leonardo ne semble pas avoir cessé de le suivre depuis le dernier mercato, mais il semble que les Giallorossi soient bien déterminés à éloigner les sirènes du PSG de leur nouvelle pépite.

Pour Calafiori, c’est fini