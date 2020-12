Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 6 décembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 6 décembre 2020 à 20h35

Tandis que le PSG aimerait parvenir à prolonger son contrat expirant dans un an et demi, Kylian Mbappé commencerait à imaginer un avenir dans la capitale. Pour autant, si certains signaux positifs apparaitraient, rien ne serait encore bouclé.

À un an et six mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, en cas de non-prolongation de son contrat d’ici le mois de juin prochain, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre à ce moment-là, sous peine de le voir filer librement un an plus tard. Mais avant ce scénario catastrophe, le Paris Saint-Germain entend tout tenter pour réussir à convaincre son jeune prodige de prolonger encore un peu plus longtemps son aventure parisienne, chose qui lui permettrait du même coup de repousser les avances du Real Madrid, l’écurie madrilène rêvant de s’attacher les services de Kylian Mbappé afin de faire de lui la tête de gondole de son projet pour les années à venir. Par conséquent, des discussions ont d’ores et déjà eu lieu entre le clan de l’ancien joueur de l’AS Monaco et le PSG, même si celles-ci n’ont débouché sur aucune offre concrète de la part du board francilien pour l’heure comme le10sport.com vous l’a révélé.

Kylian Mbappé serait plus enclin à écouter ses dirigeants !

Il faut dire qu’il est fréquemment annoncé que Kylian Mbappé n’a eu de cesse de faire la sourde oreilles aux relances parisiennes concernant une prolongation de son contrat ces derniers mois. Ainsi, plus le temps passait, moins l’optimisme n’était de mise. Seulement voilà, cette donne pourrait avoir évolué dernièrement dans le bon sens pour le PSG ! Et pour cause, à en croire les informations divulguées par Le Parisien ce dimanche, Kylian Mbappé serait désormais davantage enclin à écouter les arguments avancée par les dirigeants parisiens. Bien évidemment, cela ne signifie pas que le Champion du monde 2018 acceptera à coup sûr de renouveler son contrat. Il est encore bien trop tôt pour affirmer une telle chose. Néanmoins, un certain optimisme commencerait à renaître dans le dossier. Celui-ci s’inscrit dans la droite lignée des propos tenus par Leonardo ce samedi en marge de la rencontre opposant le PSG à Montpellier (victoire 3-1 des Parisiens), le directeur sportif parisien affirmant alors que les discussions avaient connu une certaine avancée dernièrement. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », a alors expliqué l’ancien dirigeant de l’AC Milan au micro de Canal + .

