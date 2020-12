Foot - PSG

PSG : Le message fort de Thomas Tuchel sur Kylian Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 20h15 par D.M.

Auteur de son centième but sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a reçu les félicitations de son entraineur Thomas Tuchel après la rencontre face à Montpellier ce samedi.

Blessé à la cuisse durant le mois de novembre et en difficulté lors de ses dernières sorties, Kylian Mbappé est parvenu à faire trembler les filets ce samedi face à Montpellier (victoire du club parisien 1-3). Un but hautement symbolique pour l’attaquant du PSG puisqu’il a inscrit son centième but sous le maillot parisien. Après la rencontre, Kylian Mbappé a fait part de ses impressions et a tenu à remercier le club. « C’est une libération ce but. Cela faisait beaucoup de matches que j’essayais sans y parvenir. Je veux laisser une trace dans ce grand club. Quand on voit tous les grands joueurs qui sont passés ici, je ne pensais pas à mon arrivée me retrouver un joueur parmi eux. C’était un de mes objectifs. Je remercie le club et mes coéquipiers pour m’avoir permis d’en arriver là. Cela fait trois ans que tout le monde ici me donne de la confiance et du soutien. Je pense que je peux plus faire marquer. Je peux en faire plus, je peux encore progresser » a déclaré le joueur au micro de Canal +.

« Le gars est toujours décisif »