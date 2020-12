Foot - PSG

PSG : Neymar, Tuchel… Au PSG, tout le monde est sous le charme de Kylian Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Ce samedi, Kylian Mbappé a inscrit son 100ème but sous le maillot du PSG. A seulement 21 ans, l’attaquant français ne cesse d’impressionner et même au sein du club de la capitale on est sous le charme.

Enfin ! Cela faisait maintenant quelques matchs que Kylian Mbappé n’arrivait plus à trouver le chemin. Peut-être un frein mental. En effet, le joueur du PSG était bloqué à 99 réalisations sous le maillot parisien. Cela bloquait donc à la barre des 100, mais celle-ci a finalement été franchie ce samedi. Entré en jeu face à Montpellier, Mbappé a contribué à la victoire des siens (1-3) en inscrivant un but, son 100ème donc depuis son arrivée au PSG en 2017. A seulement 21 ans, le champion du monde entre ainsi dans la cercle très fermé des buteurs centenaires du club de la capitale. Un total qui devrait encore monter au fil des mois. La question est de savoir où s’arrêtera Kylian Mbappé. En attendant, au PSG, on se réjouit de pouvoir travailler avec le génie tricolore. Dans le vestiaire parisien, les avis sont unanimes.

« Avec Kylian, on est comme des frères »

A l’occasion de ce 100ème but de Kylian Mbappé au PSG, Téléfoot a accordé un reportage à l’attaquant parisien. L’occasion notamment pour Neymar de s’enflammer pour Mbappé et sa relation avec son coéquipier. « Je suis heureux de l’aider à pouvoir marquer des buts. Et je suis content pour lui qu’il atteigne cette barre. maintenant j’espère pouvoir vite revenir ici pour parler de ses 200 buts. (…) Avec Kylian, on est comme des frères. C’est comme si j’étais son frère ainé. Quand on doit lui tirer les oreilles, tout le monde me demande de le faire. Il a un excellent caractère. C’est un crack sur le terrain. Il est toujours désireux d’apprendre et je suis heureux avec lui », a ainsi lâché Neymar à propos de son grand ami, son « frère » même, au PSG.

« Il va devenir encore plus fort »