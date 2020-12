Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Que doit faire Leonardo ?

Publié le 7 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, Leonardo cherche dans le même temps à prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar. Mais le club de la capitale pourrait avoir du mal à boucler les 3 dossiers…

Le mercato estival est encore loin, et pourtant, il fait déjà beaucoup parler et Lionel Messi y est pour beaucoup. Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, l’Argentin est finalement resté en Catalogne contre son gré, mais cela sera différent à l’issue de la saison. Messi sera en effet libre de tout contrat et aura cette fois-ci le dernier mot concernant son avenir. Alors qu’il attendrait de connaître l’identité du prochain président du Barça avant de trancher sur la question, le sextuple Ballon d’Or serait d’ores et déjà sur les tablettes de Manchester City et du PSG. Mercredi, Neymar a d’ailleurs glissé un gros appel du pied à son ancien coéquipier qui n’est pas passé inaperçu. Après avoir récupéré l’attaquant Brésilien et Kylian Mbappé à l’été 2017, le Qatar pourrait avoir l’occasion de frapper à nouveau un grand coup sur le marché des transferts, mais un choix cornélien pourrait être nécessaire…

Messi, Neymar, Mbappé… L’heure du choix ?

Le PSG pourra-t-il s’attacher les services de Lionel Messi tout en conservant Kylian Mbappé et Neymar ? Cela s’annonce très compliqué, surtout en pleine crise du Covid-19. Le club de la capitale s’est déjà montré discret lors du dernier mercato estival en raison des lourdes pertes financières et n’a pas voulu se séparer de Thomas Tuchel malgré le début de saison compliqué afin d’éviter de verser à l’Allemand des indemnités de licenciement. La priorité de Leonardo est claire aujourd’hui : prolonger le bail de Kylian Mbappé en lui proposant un salaire revu à la hausse tout en lui garantissant un projet sportif compétitif, avant d’en faire de même avec Neymar, qui pourrait néanmoins conserver ses émoluments actuels, estimés à 36M€ nets par saison. Difficile pour le PSG de s’aligner dans le même temps sur le salaire annuel brut perçu par Lionel Messi à Barcelone de 86M€. Si le Qatar décidait malgré tout de tenter sa chance afin de réunir les 3 stars, le club parisien pourrait de nouveau se retrouver dans le collimateur de l’UEFA et de son fair-play financier, tandis que Leonardo serait dans l’incapacité de renforcer comme il le souhaite les autres secteurs de jeu.



