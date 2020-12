Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 7 décembre 2020 à 18h45 par B.C. mis à jour le 7 décembre 2020 à 18h48

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est actuellement en discussion avec le PSG pour prolonger son bail. D’après Leonardo, les négociations avanceraient favorablement, mais en Espagne, on continue d’affirmer que l’attaquant de 21 ans serait décidé à partir…

Kylian Mbappé pourrait être l’un des protagonistes du prochain mercato estival. L’international français est sous contrat jusqu’en juin 2022 et sera proche d’un départ l'été prochain s’il ne prolonge pas d’ici-là. Le PSG prendrait en effet un énorme risque s’il décidait de conserver son joyau à une année de la fin de son bail. En attendant, Leonardo et les dirigeants qataris continuent de discuter avec Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger au PSG. Samedi soir, l’Italo-brésilien a d’ailleurs avoué pour la première fois que le club avait fait « des pas en avant » dans ce dossier. Il faut dire que Kylian Mbappé serait en plein doute pour son avenir, le joueur étant conscient des difficultés économiques rencontrées par les plus grands clubs européens, y compris le Real Madrid, qui pourrait ainsi être dans l’incapacité de lancer son offensive l’été prochain comme l’expliquait dernièrement Le Parisien . Cependant, une autre version continue d’être évoquée en Espagne.

En Espagne, le départ de Mbappé est toujours annoncé !