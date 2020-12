Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence colossale pour Dybala ?

Publié le 7 décembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Les discussions entre Paulo Dybala et la Juventus Turin pour une prolongation seraient au point mort. Le PSG, prêt à s’engouffrer dans la brèche, devrait être à la lutte avec une concurrence féroce.

Et si Paulo Dybala faisait ses valises l'été prochain ? Si l’hypothèse apparaissait folle, tant La Joya semblait dans son jardin à la Juventus Turin, elle prend désormais forme, à mesure que les négociations pour une prolongation traînent en longueur. Tombé malade à plusieurs reprises, l’Argentin peine à retrouver son niveau de jeu cette saison. Ainsi, après avoir longtemps fait de son renouvellement une priorité, les dirigeants des Bianconeri auraient mis de côté le dossier. L’occasion pour le PSG de se positionner sur Paulo Dybala, dont le contrat arrivera à son terme en juin 2022.

Le gratin européen sur Paulo Dybala !