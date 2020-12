Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Leonardo dans le dossier Dybala !

Publié le 7 décembre 2020 à 12h15 par La rédaction

À un an et demi du terme de son contrat à la Juventus Turin, Paulo Dybala serait dans le viseur du PSG. En discussion pour une prolongation, la Joya aurait des prétentions salariales trop élevées pour la Vieille Dame.

Depuis son arrivée en 2015 dans les rangs de la Vieille Dame , Paulo Dybala n’a jamais semblé aussi tourmenté. L’Argentin est apparu loin de ses standings habituels depuis le début de la saison, et la question d’un départ prend forme. Déjà intéressé par La Joya à l’été 2019, le PSG réapparaît inévitablement parmi les prétendants. Un audacieux échange entre le joueur de la Juventus et Mauro Icardi a même été évoqué ces dernières semaines. Et si des négociations avaient débuté quant à une prolongation, elles seraient désormais au point mort.

Dybala trop gourmand pour la Juve ?