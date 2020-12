Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour ce gros coup en janvier !

Publié le 7 décembre 2020 à 9h45 par A.M.

En grande difficulté à l'Inter Milan, Christian Eriksen devrait quitter le club lombard cet hiver. Lassé de son utilisation, le Danois souhaite partir, ce qui permettrait à l'Inter de réaliser une grosse économie sur son salaire.

Il y a quasiment un an, l'Inter Milan pensait avoir réalisé un très joli coup en enrôlant Christian Eriksen, dont le contrat prenait fin six mois plus tard à Tottenham, pour 20M€. Sur le papier, c'était effectivement une belle affaire tant l'international danois brillait avec les Spurs . Mais dans les faits, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. En effet, Christian Eriksen n'a jamais réussi à s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte, qui voit désormais son meneur de jeu comme une simple solution de secours comme en témoigne son entrée en jeu dans les arrêts de jeu face à Bologne ce week-end. Et la situation aurait atteint un point de non-retour, ce qui devrait réjouir le PSG.

Eriksen va quitter l'Inter cet hiver