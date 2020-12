Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en rajoute une couche sur l'avenir de Koeman !

Publié le 7 décembre 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 7 décembre 2020 à 8h31

Joan Laporta a fait passer un nouveau message sur l'avenir de Ronald Koeman. Comme le candidat à la présidence du FC Barcelone l'a fait clairement savoir, il compte laisser du temps au coach néerlandais.

Pour sauver le navire du Barça, Quique Setién a été remercié et remplacé par Ronald Koeman. Alors que le club catalan va changer de direction le 24 janvier, la situation de l'actuel coach du FC Barcelone pourrait évoluer par la même occasion. Candidat à la président du Barça, Joan Laporta s'est livré sur l'avenir de Ronald Koeman et a insisté sur le fait qu'il voulait lui laisser le temps de mettre en place son projet de jeu.

«Nous devons lui donner du temps»