Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman pourrait voir tous ses plans être réduits à néant !

Publié le 7 décembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que Ronald Koeman aimerait enregistrer les arrivées de deux nouveaux joueurs, le comité de direction actuel du FC Barcelone pourrait en décider autrement.

Ronald Koeman n’a pas encore terminé ses travaux de renouvellement de l’effectif du FC Barcelone entamés l’été dernier. Et pour cause, depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, le Barça évolue avec seulement Martin Braithwaite comme avant-centre de métier, tandis que la piste menant à Eric Garcia n’a pas abouti pour renforcer la charnière centrale lors de la dernière session estivale des transferts. Ainsi, à en croire les informations de SPORT , Ronald Koeman aimerait que le FC Barcelone recrute cet hiver un attaquant polyvalent et performant dans l’axe, ainsi qu’un défenseur central qui pourrait même arriver en prêt.

Le comité de direction ne voudrait pas recruter avant l’élection présidentielle !