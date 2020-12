Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pauleta prévient Leonardo pour ce problème récurrent !

Publié le 6 décembre 2020 à 22h15 par D.M.

Ancien joueur du PSG, Pedro Miguel Pauleta a indiqué que le club parisien devait mieux gérer la carrière des joueurs issus du centre de formation, qui pour certains, décident de quitter la capitale prématurément.

Au cours de ces dernières saisons, plusieurs titis parisiens, barrés en équipe première, ont décidé de quitter la capitale afin de trouver du temps de jeu. L’exemple le plus criant est celui de Kingsley Coman. Formé au PSG, l’ailier s’est exilé en Italie, à la Juventus, avant de rejoindre le Bayern Munich et de remporter la Ligue des champions. Buteur en finale de C1 face à son ancienne équipe l'été dernier, Kingsley Coman n’est toutefois pas un cas isolé. Cet été encore, le PSG n’a pu empêcher les départs de Tanguy Kouassi au Bayern Munich et d’Adil Aouchiche à l’ASSE.

« C’est important de garder les jeunes dans l‘effectif »