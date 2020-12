Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un nouveau message pour cet indésirable

Publié le 7 décembre 2020 à 0h30 par A.C.

Prêté par le Real Madrid, Brahim Diaz semble déjà faire l’unanimité au sein du Milan AC.

Pas dans les plans de Zinedine Zidane à Madrid, Brahim Diaz s’épanouit en Serie A. prêté par le Real Madrid au Milan AC, l’Espagnol a rapidement séduit Stefano Pioli et réalise des très belles choses en Lombardie. Rapidement, l’éventualité de le garder au-delà de son prêt a été évoquée. La Gazzetta dello Sport a récemment confirmé cette volonté des Milanais, mais assure que les choses ne devraient vraisemblablement bouger qu’à partir du printemps prochain.

« Au moment opportun, nous discuteront de l’avenir avec les personnes et les clubs concernés »