Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre légendaire se précise pour Lionel Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 7h00 par H.G.

Si on parle beaucoup du Paris Saint-Germain en guise de point de chute pour Lionel Messi s’il venait à quitter le FC Barcelone en fin de saison, Manchester City serait toujours en course pour accueillir l’international argentin.

Plus que jamais, le flou règne concernant l’avenir de Lionel Messi. Il faut dire que l’international argentin arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison et que, pour l’heure, il se dirige tout droit vers un départ libre le 30 juin 2021 puisque les négociations dans l’optique d’une prolongation n’auraient pas repris. Ainsi, tandis que Neymar a clamé son envie de rejouer avec La Pulga la saison prochaine, lui adressant ainsi un appel du pied, le PSG explorerait la possibilité de recruter Lionel Messi l’été prochain pour reformer le duo qu’ils constituaient au Barça. Seulement voilà, l’écurie parisienne ne serait pas seule sur le dossier…

Manchester City aurait un plan tout tracé pour Lionel Messi !