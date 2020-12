Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie insolite sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 6 décembre 2020 à 23h00 par A.D.

A Manchester, tout le monde ne souhaite pas l'arrivée de Lionel Messi. Si à City, on en rêve, à United, on prie que cela ne soit pas le cas.

Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat le 30 juin. Conscients de la situation de La Pulga , le PSG, Manchester City, et bien d'autres écuries européennes, devraient se livrer une énorme bataille pour la récupérer gratuitement à l'été 2021. Alors qu'il défend les couleurs de Manchester United, Juan Mata a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas voir Lionel Messi rejoindre les Citizens de Pep Guardiola.

«Je n'espère pas pour le bien de mon club»