Mercato - PSG : Bis repetita avec Barcelone pour Neymar ?

Publié le 7 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Toujours dans les petits papiers du FC Barcelone et de certains candidats à la présidence, Neymar ne devrait pas quitter le PSG pour le Barça l’été prochain.

Ces derniers temps, la tendance est à une prolongation de contrat de Neymar au PSG. La raison ? Le Brésilien serait pleinement satisfait de sa situation et heureux au Paris Saint-Germain. Son contrat courant jusqu’en juin 2022, Neymar serait bien parti pour trouver un accord avec ses dirigeants, les échanges étant jusqu’ici positifs. Cependant, pour combler le vide que le départ de Lionel Messi devrait créer, le FC Barcelone pourrait songer de rapatrier Neymar d’après The Athletic . Une solution impossible pour l’été prochain.

« Aujourd'hui, c'est impossible »