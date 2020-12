Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout n’est pas perdu pour Claude Puel

Publié le 7 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Ayant pourtant effectuée un bon début de saison, l’ASSE s’est écroulée par la suite en enchaînant les contres performances. De quoi fragiliser Claude Puel, coach et membre du directoire du club ? Pas vraiment.

Arrivé en octobre 2019 afin de reprendre l’effectif en main, Claude Puel a de grosses responsabilités à l’ASSE puisqu’il fait également partie du directoire du club du Forez. De quoi un peu plus compliquer la situation et l’éventuelle décision des hauts représentants du club de le limoger. Cependant, et malgré la mauvaise passe que l’ASSE traverse en Ligue 1, Claude Puel ne figurerait pas encore sur la sellette.

« Il n'y a pas de débat »