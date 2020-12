Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Un nouvel échec à prévoir pour le Barça et le Real dans ce dossier XXL ?

Publié le 6 décembre 2020 à 13h00 par D.M.

A en croire la presse anglaise, le Real Madrid et le FC Barcelone continueraient de suivre les prestations de Bruno Fernandes. Mais un départ dans les prochains mois serait improbable, alors que Manchester United aurait l’intention de proposer au joueur un nouveau contrat.

En seulement quelques mois, Bruno Fernandes a réussi à devenir l’un des hommes forts d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Auteur de dix buts cette saison, le milieu de terrain portugais est parvenu à s’acclimater à la Premier League et a changé de statut en Angleterre. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club anglais, le joueur de 27 ans semble épanoui, mais plusieurs cadors européens resteraient attentifs à sa situation. A en croire The Mirror , le FC Barcelone et le Real Madrid, annoncés comme des candidats sérieux pour l’accueillir lors du dernier mercato, observeraient avec attention les performances de Bruno Fernandes.

Manchester United a un plan pour conserver Bruno Fernandes