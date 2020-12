Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Depay et Garcia, un nouvel échec pour le Barça ?

Publié le 7 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Toujours enclin à renforcer l’effectif de Ronald Koeman, le FC Barcelone a tenté de recruter Memphis Depay et Eric Garcia cet été, en vain. Et le Barça pourrait connaître la même désillusion pour sa première offensive pour Bruno Fernandes.

Memphis Depay au FC Barcelone ? C’était l’un des tubes de l’été à compter du moment où Ronald Koeman a pris les rênes de l’effectif blaugrana le 19 août dernier. L’arrivée d’Eric Garcia était prévue et aurait dû se faire lors du deadline day comme The Times l’a récemment fait savoir. Néanmoins, l’ancien président Josep Maria Bartomeu n’aurait pas consenti de faire les efforts nécessaires malgré le prix d’ami de Manchester City. En l’espace de quelques semaines, le FC Barcelone a essuyé deux échecs. Et un troisième pourrait bien se profiler.

Une prolongation pour Bruno Fernandes