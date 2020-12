Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle capital joué par Neymar pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 7 décembre 2020 à 11h15 par B.C.

Alors qu’il est en discussion pour prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé observerait attentivement les négociations entre son club et Neymar pour le nouveau contrat de ce dernier…

Il n’y a pas que sur le terrain que Kylian Mbappé fait parler de lui. L’avenir de l’international français est également au coeur de l’actualité depuis plusieurs mois et reste très incertain aujourd’hui. Ce samedi, Leonardo a de nouveau évoqué les discussions pour le nouveau contrat de Mbappé, plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid, avouant que le club avait fait « des pas en avant » dans ce dossier. Neymar se retrouve également dans le même cas de figure, lui qui était prêt à tout pour quitter le PSG en 2019. Comme vous l’a révélé le10sport.com dès cet été, l’attaquant brésilien a radicalement changé de position en imaginant désormais un avenir à Paris, en fonction de l’offre formulée par sa direction. Les deux dossiers progressent donc très lentement mais surement, et ils pourraient être liés…

Mbappé surveille de près le dossier Neymar