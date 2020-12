Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a-t-il lâché un indice sur son avenir ?

Publié le 7 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois, tout le monde s’interroge sur l’avenir de Kylian Mbappé, que ce soit au PSG ou ailleurs. Indirectement, le Français pourrait bien en avoir dit plus ce feuilleton.

A 21 ans, Kylian Mbappé serait déjà à un tournant de sa carrière. Encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français fait actuellement l’objet d’un énorme pressing de la part de Leonardo pour obtenir son accord pour une prolongation. Un nouveau contrat qui éloignerait alors la menace d’un départ, notamment vers le Real Madrid, l’été prochain. Ce feuilleton fait ainsi énormément parler et chacun essaye de trouver que nous réserve Mbappé pour les prochains mois. Et si le champion du monde restait encore un certain temps au PSG ? Il semble en tout cas en avoir l’ambition.

Mbappé veut marquer l’histoire du PSG