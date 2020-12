Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique prend position pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 17h45 par A.D.

Lors de l'été 2017, Antero Henrique a bouclé le transfert de Kylian Mbappé pour le PSG. Alors qu'il a été remplacé par Leonardo, le dirigeant portugais a affiché un souhait fort pour l'avenir du champion du monde français.

Malgré la concurrence du Real Madrid, Antero Henrique est parvenu à arracher Kylian Mbappé à l'AS Monaco lors de l'été 2017. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le champion du monde français est en discussion avec Leonardo, le successeur d'Antero Henrique, pour prolonger. Et d'après l'actuel directeur sportif du PSG, les négociations se passent bien entre Kylian Mbappé et lui. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » , a précisé Leonardo au micro de Canal +. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore scellé, Antero Henrique s'est positionné ce dimanche.

«Je veux que Kylian Mbappé reste»