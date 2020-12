Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Lionel Messi directement lié à... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 7 décembre 2020 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi pourrait signer au PSG ou à Manchester City lorsqu'il sera libre. A moins que le capitaine du Barça ne décide de rejoindre un club italien pour pouvoir retrouver Cristiano Ronaldo en Serie A.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourra rejoindre librement le club de son choix à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas. Ce qui a donné des idées à Neymar. Ce mercredi soir, la star brésilienne a clairement affiché son désir de retrouver Lionel Messi dès la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a confié Neymar à ESPN . Pour exaucer le souhait de Neymar, le PSG pourrait tenter de récupérer Lionel Messi l'été prochain. Toutefois, l'affaire sera loin d'être simple à boucler, puisque Manchester City serait également dans le coup. Et Pep Guardiola ne serait pas le seul danger pour Leonardo en ce qui concerne Lionel Messi.

Lionel Messi pourrait privilégier Ronaldo à Neymar