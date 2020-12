Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Fabregas se prononce sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain et découvrir la Ligue 1. Après l'appel de Neymar, la Pulga serait encore plus dans les petits papiers du PSG. Une issue plus crédible qu'une hypothétique arrivée à Monaco selon Cesc Fabregas.

Alors que le FC Barcelone n'a jamais vraiment oublié Neymar, l'international brésilien pourrait jouer un mauvais tour à son ancien club. L'ailier du PSG a lâché une bombe au micro d' ESPN , en appelant, à demi-mot, Lionel Messi à le rejoindre : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » . Depuis, Leonardo s'activerait plus que jamais pour profiter de cette ouverture incroyable. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga a clamé innombrablement ses envies de départ après deux décennies au FC Barcelone, dont 16 saisons dans l'équipe première.

« Il semble difficile d'imaginer Lionel Messi à Monaco »