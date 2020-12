Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Memphis Depay complètement relancé ?

Publié le 7 décembre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance vers le FC Barcelone depuis la dernière fenêtre estivale des transferts, l’opération Memphis Depay serait maintenant remise en question au sein du club catalan. Toutefois, rien ne serait joué dans ce dossier...

En quête d’un successeur à Luis Suarez, parti à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone a longtemps été annoncé sur les traces de Memphis Depay l’été dernier. Seulement voilà, malgré son contrat expirant le 30 juin prochain, l’OL s’est montré ferme et n’a pas souhaité laisser filer son joueur qui évolue donc toujours dans ses rangs. Toutefois, depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le Barça pourrait tenter une nouvelle offensive au mois de janvier pour s’attacher les services du Néerlandais à six mois de la fin de son bail, chose qui pourrait permettre à l’OL de s’éviter un départ libre en fin de saison. Cependant, cette fois, c’est au sein du FC Barcelone que l’opération visant à recruter Memphis Depay serait remise en question.

La piste Memphis Depay se serait refroidie pour le Barça, mais...