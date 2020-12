Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coutinho répond à la bombe lâchée par Neymar sur Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 14h15 par A.D.

Ce mercredi soir, Neymar a fait clairement savoir qu'il voulait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Interrogé sur une nouvelle cohabitation entre les deux stars, Philippe Coutinho a lâché ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain. Une information qui a donnée des idées à Neymar. Après la victoire du PSG face à Manchester United ce mercredi soir, la star brésilienne a affiché son souhait de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a reconnu Neymar au micro d' ESPN . Et cette sortie a eu l'effet d'une bombe. Alors que le Barça n'aurait pas les moyens de rapatrier le crack brésilien, Lionel Messi est annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté du PSG. Coéquipier de La Pulga au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été interrogé sur son avenir.

«Neymar et Lionel Messi réunis ? On veut toujours jouer avec les meilleurs»