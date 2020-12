Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, PSG… Plus aucun doute sur les intentions de Lionel Messi ?

Publié le 7 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Neymar a avoué son désir de rejouer avec Lionel Messi, il en serait visiblement de même pour la star du FC Barcelone.

Mercredi dernier, après avoir porté le PSG vers la victoire contre Manchester United en inscrivant un doublé, Neymar a été l’auteur d’une sortie très remarquée devant les médias. En effet, interrogé par ESPN , le Brésilien a clamé son désir de rejouer avec Lionel Messi, et ce dès la saison prochaine. Il n’en fallait pas plus pour lancer un énorme feuilleton sur les retrouvailles des deux anciens coéquipiers du FC Barcelone. Et l’une des questions est de savoir quel club pourrait les accueillir. Mais une inconnue de l’équation est de connaitre les intentions de Lionel Messi, en fin de contrat au Barça. Une inconnue qui n’en serait plus une.

« Une volonté et un désir communs d'être à nouveau coéquipiers »