Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... La vente de l'OM est encore relancée !

Publié le 7 décembre 2020 à 14h30 par A.M.

De nouveau relancée ces derniers jours par Mourad Boudjellal, la vente de l'Olympique de Marseille se retrouve donc encore au cœur de l'actualité. Et l'Arabie Saoudite pourrait également revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Plutôt calmes ces dernières semaines, les rumeurs concernant la vente de l'Olympique de Marseille ont repris ces jours-ci. Et pour cause, Mourad Boudjellal a fait un retour fracassant sur le devant de la scène médiatique en multipliant les sorties. Le premier objectif de l'ancien président du RC Toulon était de confirmer que son projet de reprise de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi était toujours viable. Mais ce n'est pas tout. En effet, Mourad Boudjellal met également la pression sur Frank McCourt en affichant sa certitude concernant les velléités de vente de l'homme d'affaires américain. D'autant plus qu'il n'a pas non plus hésité à ajouter avoir connaissance « d'au moins deux autres » offres concernant le rachat de l'OM. Et l'une d'elles pourrait venir de l'Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite se renseigne sur l'OM

En effet, Romain Molina affirme dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube que l'Arabie Saoudite a pris des renseignements au sujet de l'OM : « Aujourd’hui, oui il y a une demande de renseignement des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille. Alors ça ne veut pas dire que les saoudiens veulent Marseille, déjà il y a cinquante mille entremetteurs qui leur ont proposé l’OM et quantité de clubs. Mais là je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite qui ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique car ils n’ont pas envie d’avoir des soucis au niveau de la Mairie. Il est donc vrai qu’ils ont posé la question. maintenant est-ce que ça va se faire ? Ils ont pris des renseignements sur au moins 10 clubs donc ça fait partie d’une grande liste et la France n’est pas prioritaire pour des raisons de business surtout avec l’effondrement des droits TV avec Media Pro. Et ce qui va compter, c’est la rentabilité ». Une sortie qui ne manquera pas de redonner espoir aux supporters de l'OM.

