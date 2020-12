Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement fixé pour Eriksen !

Publié le 7 décembre 2020 à 12h45 par A.M.

Plus que jamais sur le départ, Christian Eriksen devrait animer le mercato d'hiver et l'Inter Milan a fixé ses conditions pour lâcher le Danois.

Dans les prochaines semaines, Christian Eriksen va se retrouver au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, un an après son arrivée, le Danois ne fait plus l'unanimité à l'Inter Milan et son départ semble plus que jamais d'actualité. Le joueur veut partir afin de retrouver du temps de jeu, et le club lombard pourrait voir d'un bon œil son départ afin d'économiser le salaire de l'ancien joueur de Tottenham. Les prétendants ne manquent pas, à l'image du PSG ou encore de l'Atlético de Madrid et du Bayern Munich. Mais l'Inter Milan va devoir revoir ses ambitions.

L'Inter réclame 30M€ pour Eriksen, mais...