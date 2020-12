Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette énorme révélation sur la vente de l'OM !

Publié le 7 décembre 2020 à 11h00 par A.M.

Alors que les rumeurs au sujet de la vente de l'OM sont de nouveau relancées, Romain Molina assure que l'Arabie Saoudite a bien pris des renseignements au sujet du rachat du club phocéen.

Après plusieurs semaines de répit, Mourad Boudjellal a décidé de relancer la machine. Omniprésent dans les médias ces derniers jours, l'ancien président du RCT assure que son projet de rachat de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi est toujours sur la table. Mais surtout, il est convaincu que Frank McCourt finira par vendre le club phocéen d'autant plus que plusieurs projets de rachat seraient en cours. Parmi eux, l'Arabie Saoudite pourrait bien présenter une incroyable opportunité pour l'OM. Désireux de s'impliquer dans le football, notamment pour concurrencer le Qatar, les Saoudiens étaient passés proche d'obtenir le rachat de Newcastle. Et si l'opportunité de s'offrir les Magpies n'est pas écartée, l'Arabie Saoudite a également pris des renseignements sur d'autres clubs à l'image de l'OM comme l'explique Romain Molina.

L'Arabie Saoudite s'est renseignée sur l'OM