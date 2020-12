Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bientôt devancé dans ce gros dossier ?

Publié le 7 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que Dominik Szoboszlai serait désiré par énormément de clubs, Zinédine Zidane aurait pris de l'avance en contactant l'international hongrois. Une approche qui placerait Arsenal dans l'urgence, les Gunners pourraient tenter un coup dès cet hiver.

Le Real Madrid n'est pas au bout de ses peines. En quête de renfort pour la saison prochaine, la Maison Blanche vise des joueurs établis avec un jeune âge. Au-delà de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Eduardo Camavinga, Dominik Szoboszlai se retrouverait aussi sur la liste des Merengue . Mais l'Europe entière fait les yeux doux à l'international hongrois. Les principaux prétendants seraient le PSG, le RB Leipzig, Liverpool et Arsenal. Chacun avec ses arguments. Pour prendre un coup d'avance, Zinédine Zidane aurait contacté directement Dominik Szoboszlai pour nouer un lien et convaincre le milieu de 20 ans de signer au Real Madrid.

Arsenal pour jouer un mauvais tour avec Szoboszlai ?