Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Argent, Covid-19… Boudjellal met une énorme pression sur Frank McCourt !

Publié le 7 décembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Désireux de racheter l’OM pour le compte de l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal poursuite sa campagne de communication et se demande comment Frank McCourt fait pour tenir financièrement ses engagement sans envisager de vendre son club.

Depuis l’été dernier, Mourad Boudjellal se trouve au cœur d’un grand projet de rachat de l’OM. L’ancien patron du RC Toulon, qui travaille en collaboration avec l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, tente en vain de convaincre Frank McCourt d’accepter ses offres de rachat, mais l’actuel propriétaire américain de l’OM continue de résister aux offensives du clan Boudjellal. Et dans un entretien accordé à La Provence ce lundi, ce dernier continue de mettre la pression sur McCourt en lui rappelant le contexte financier très délicat lié notamment à la crise du Covid-19.

« Je me demande comment McCourt fait… »