Mercato - PSG : Leonardo est bien dans le coup pour une grosse opération !

Publié le 7 décembre 2020 à 10h45 par A.M.

Comme annoncé ces dernières semaines, le PSG fait bien partie des clubs intéressés par le recrutement de Christian Eriksen qui devrait quitter l'Inter Milan cet hiver.

Recruté pour 20M€ en janvier dernier, Christian Eriksen est déjà dans l'impasse à l'Inter Milan où il ne semble plus entrer dans les plans d'Antonio Conte comme en témoigne son entrée en jeu en toute fin de match contre Bologne ce week-end (3-1). Interrogé à ce sujet, l'entraîneur italien a dédramatisé la situation : « La relation que j'ai avec lui est comme celle avec tous les autres, c'est une très bonne relation. Tous les choix que je fais sont faits pour le bien de l'Inter. Christian travaille, il est engagé, il est à disposition . » Malgré tout, un départ cet hiver semble plus que jamais d'actualité et Leonardo ne compte pas laisser filer cette opportunité.

Le PSG fait partie des prétendants pour Eriksen