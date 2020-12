Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Memphis Depay influencé par Ousmane Dembélé ?

Publié le 7 décembre 2020 à 9h30 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembélé a fait une rechute, Ronald Koeman voudrait désormais recruter un attaquant en plus d'un défenseur cet hiver. Dans cette optique, le coach du Barça songerait à relancer le dossier Memphis Depay. Toutefois, le conseil administratif catalan ne devrait pas donner son feu vert pour cette opération avant le 24 janvier, date des élections du nouveau président.

De retour de blessure il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé avait retrouvé de sa superbe. Alors qu'il montait en puissance, l'attaquant du FC Barcelone a été une nouvelle fois stoppé dans son élan. Touché aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé a fait une nouvelle rechute, bien qu'il semblait avoir brisé la malédiction des blessures. Orphelin d'Ousmane Dembélé, Ronald Koeman aurait décidé de changer ses plans pour le prochain mercato hivernal.

Le dossier Depay relancé à cause d'Ousmane Dembélé ?