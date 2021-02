Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 22 février 2021 à 12h10 par A.M.

Grand favori pour succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli devrait bien débarquer prochainement à l'OM. Un choix mûrement réfléchi par Pablo Longoria.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est le favori pour succéder à André Villas-Boas, mis à pied par sa direction le 2 février dernier. Et l'arrivée du technicien argentin ne semble plus faire de doutes puisque le deux parties auraient trouvé un accord et l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro devrait débarquer à l'OM dès la fin de la semaine, la dernière journée du Championnat brésilien étant prévue pour vendredi.

Longoria suit Sampaoli depuis longtemps