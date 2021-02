Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme renfort confirmé pour le projet McCourt !

Publié le 22 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé toujours plus proche d’une arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli se cherche actuellement un interprète en français. Ce qui confirme sa nomination imminente au sein du projet McCourt…

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas début février, la direction de l’OM a enchainé les pistes pour le poste d’entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, plusieurs profils XXL comme Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre ont rapidement recalé Pablo Longoria, et le directeur sportif de l’OM se concentre donc depuis quelque temps sur l’option Jorge Sampaoli. Ce dernier devrait d’ailleurs prochainement quitter l’Atletico Mineiro pour rallier le club marseillais, et un nouvel élément le rapproche encore davantage du projet McCourt…

Sampaoli prépare son arrivée en France

Comme l’a annoncé Téléfoot dimanche, Jorge Sampaoli serait déjà à la recherche d’un interprète français afin de faciliter sa communication et son intégration lorsqu’il débarquera à l’OM. En clair, le technicien argentin devrait bel et bien être le prochain entraîneur du club phocéen, et reprendra alors le flambeau de Nasser Larguet qui assure l’intérim depuis le départ de Villas-Boas.