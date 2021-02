Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est validé par un ancien du projet McCourt !

Publié le 22 février 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Dirigé par Jorge Sampaoli à l’époque où il portait le maillot du FC Séville, Adil Rami estime que l’entraîneur argentin sera un entraîneur compatible avec l’OM.

Lors de la saison 2016-2017, avant de signer par la suite à l’OM et de devenir l’un des cadres du projet McCourt, Adil Rami a été dirigé par Jorge Sampaoli au sein du FC Séville. Et l’ex-international français, qui semble avoir beaucoup apprécié les méthodes du futur entraîneur de l’OM, se livre à ce sujet dans les colonnes de La Provence en assurant que Sampaoli avait les capacités et le tempérament pour relancer le club phocéen.

« Il a le bon profil »