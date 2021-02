Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les joueurs sont prévenus pour Jorge Sampaoli !

Publié le 22 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors qu'il n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'OM, Jorge Sampaoli interroge, notamment par son style et son apparence. Des aprioris qu'Adil Rami a tenu à démonter.

Jorge Sampaoli est un véritable personnage. À 60 ans, l'entraîneur argentin peut surprendre par sa carrure et son apparence. Alors qu'il est chaque jour un peu plus proche de devenir le successeur d'André Villas-Boas en qualité d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli suscite l'interrogation. D'une part pour ce qu'il peut apporter à un OM en pleine crise, mais aussi par l'image qu'il renvoie. Une apparence qui ne correspond pas à son caractère, comme l'explique Adil Rami, qui a joué sous les ordres de Jorge Sampaoli à Séville lors de la saison 2016-2017.

« Peu importent les critiques, lui, il restera toujours fidèle à ses idées »