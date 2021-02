Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Jorge Sampaoli fait une nouvelle annonce sur l'OM !

Publié le 21 février 2021 à 21h45 par La rédaction

Des plus attendus à l'OM, Jorge Sampaoli doit encore disputer la fin du championnat brésilien avec son club actuel. C'est pourquoi ses proches cherchent à ne pas aller vite en besogne.

Alors que la journaliste argentine Veronica Brunati a annoncé ce dimanche que Jorge Sampaoli avait conclu un accord avec l'Olympique de Marseille pour un contrat jusqu'en 2023 et qu'il devrait se rendre dans la cité phocéenne le 26 février prochain, rien n'est acté pour le moment. Même si le dossier est en bonne voie, pour le plus grand plaisir des dirigeants de l'OM qui en font une priorité, comme révélé sur par le10sport.com, le technicien argentin reste pour le moment l'entraîneur de l'Atlético Mineiro et ce, jusqu'au terme du championnat brésilien. Ce qui pousse les proches de Jorge Sampaoli à temporiser.

« Tout n'est pas encore bouclé, rien n'est signé officiellement. »