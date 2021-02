Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Villas-Boas débarque !

Publié le 22 février 2021 à 3h30 par A.M.

Grande priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli sera très probablement le nouvel entraîneur marseillais.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied par sa direction le 2 février dernier. Selon Olivier Tallaron, le technicien argentin pourrait même être sur le banc marseillais dès la semaine prochaine. « Une signature est peut-être possible dans les jours à venir, peut-être même avant le Marseille-Lyon de la semaine prochaine. Ça va s’accélérer peut-être même cette semaine pour un contrat de deux ans et demi. Sauf énorme surprise, Jorge Sampaoli devrait devenir dans peu de temps le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille », confiait le journaliste de Canal+ durant le match entre le FC Nantes et l'OM.

Sampaoli plus proche que jamais de l'OM