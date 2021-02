Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait tout prévu pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 22 février 2021 à 1h45 par La rédaction

La piste Jorge Sampaoli apparaît aujourd’hui comme la plus chaude pour remplacer André Villas-Boas à la tête de l'OM. Le technicien argentin était cependant déjà envisagé par la direction phocéenne avant le départ du Portugais, mais devait arriver bien plus tard.

Depuis quelques semaines, Pablo Longoria se creuse la tête pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM. Depuis le départ d’André Villas-Boas, mis à pied par Jacques-Henri Eyraud au début du mois de février, le head of football espagnol envisage plusieurs noms pour prendre les rênes de l’effectif phocéen. Et il y en a un qui ressort plus souvent que les autres, comme vous le révélait le10sport.com il y a quelques jours : celui de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin, qui officie à l’Atletico Mineiro au Brésil, serait très intéressé par le projet olympien. Si son arrivée devrait se faire très prochainement, l’ancien sélectionneur de l’Argentine aurait dû atterrir bien plus tard à Marseille.

Le départ de Villas-Boas n’a fait qu’accélérer les choses