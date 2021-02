Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli pourrait frapper fort d’entrée !

Publié le 21 février 2021 à 22h10 par B.C.

Attendu à Marseille pour prendre la succession d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli pourrait très rapidement se mettre dans le bain en dirigeant son premier match face à l’OL, le 28 février prochain.

Priorité de l’OM pour prendre la succession d’André Villas-Boas, comme indiqué par le10sport.com, Jorge Sampaoli est aujourd’hui tout proche de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste aurait trouvé un accord avec le club phocéen pour prendre les rênes de l’équipe première dès la fin du championnat brésilien. « Ce n'est désormais plus qu'une question de jours » a confié un poche de l’entraîneur de l’Atlético Mineiro au Parisien . Jorge Sampaoli préparerait désormais sa venue et aurait déjà approché Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez, anciens joueurs de l’OM, pour se renseigner sur le club phocéen. Il n’y aurait désormais plus qu’à attendre quelques jours pour voir l’Argentin débarquer dans la cité phocéenne, et ce dernier pourrait faire ses débuts dès l’Olympico.

Sampaoli sur le banc face à l’OL ?