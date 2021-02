Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une première grosse surprise dans le dossier Sampaoli ?

Publié le 21 février 2021 à 20h10 par La rédaction

À la recherche d’un entraîneur depuis le départ d’André Villas-Boas, Pablo Longoria aurait enfin trouvé un accord avec Jorge Sampaoli. Le technicien argentin pourrait même rejoindre Marseille avant la fin de semaine si certains objectifs sont remplis plus vite que prévus avec l’Atletico Mineiro.

Depuis le départ d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a lutté pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM. Après avoir essuyé quelques refus (Maurizio Sarri, Lucien Favre), le directeur sportif espagnol semble enfin avoir trouvé le technicien qu’il cherchait tant. Annoncé sur les tablettes du club phocéen depuis plusieurs jours, et même favori à la succession du Portugais comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli se serait mis d’accord avec Marseille. Un contrat allant jusqu’en 2023 attendrait l’ancien sélectionneur argentin en France. L’OM devrait ainsi payer la clause libératoire de Sampaoli à l’Atletico Mineiro, qui s’élève à environ 636 000€ selon les informations de Gianluca Di Marzio. Et l’Argentin pourrait même arriver plus vite que prévu à Marseille.

Une victoire de l’Atletico Mineiro pourrait accélérer l'arrivée de Sampaoli